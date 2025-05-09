محمد حفظي يطلق "إلى عالم مجهول" في رحلة حول العالم العربي

كتبت- منى الموجي:

بعد رحلة بدأت منذ عام تقريبا من العرض العالمي الأول له في مهرجان كان السينمائي 2024، في الدورة الـ 77 للمهرجان، حيث نافس في مسابقة "نصف شهر المخرجين -Quinzaine"، وشارك خلال هذا العام في أكثر من 100 مهرجان حصل خلالها على ما يزيد عن 20 جائزة، وعرض في أكثر من 40 عرض سينمائي في مختلف أنحاء العالم، يبدأ فيلم "إلى عالم مجهول" لـ مهدي فليفل رحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط ويُعرض قريباً ما بين لبنان وفلسطين والإمارات وتونس والمغرب والأردن.

يبدأ الفيلم عروضه السينمائية في لبنان بالتعاون مع سينما متروبوليس وذلك بعد عرضه في ختام فعاليات شاشات الجنوب، كما سيعرض في الإمارات العربية المتحدة بسينما عقيل في منتصف مايو الحالي. بينما سيعرض بدور العرض السينمائي في تونس، وفي نفس اليوم سيعرض بالمغرب مع سينماتك طنجة بأخر مايو. وتبدأ رحلة عرض الفيلم في موطنه فلسطين وبعدها بالأردن بالتعاون مع أمبير انترتينمنت.

الفيلم تدور أحداثه حول شاتيلا ورضا يدخران المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الأوان.

الفيلم من إخراج مهدي فليفل بطولة محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان، وهو إنتاج أوروبي مشترك. إلى عالم مجهول من توزيع شركة فيلم كلينيك المستقلة للتوزيع في العالم العربي للمنتج محمد حفظي.