موعد ومكان العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

كتب- مصطفى حمزة:

حددت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، موعد ومكان العرض الخاص للفيلم، مع اقتراب موعد عرضه يوم 1 يناير 2025.

ويقام العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، في ديستريكت 5 سينما بالتجمع الخامس، مساء الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر.

الفيلم نال مؤخرا تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، وحصد الجائزة الكبرى وجائزة النقاد بمهرجان سينماميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، ومن بطولة النجم الشاب عصام عمر، الذي يخوض أولى تجاربه السينمائية، ويشاركه البطولة ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء في تجربته التمثيلية الأولى.

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