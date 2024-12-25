بالصور.. عادات وطقوس نجوم العالم في الاحتفال بأعياد الكريسماس

"لا أري جمال الدنيا إلا بها".. هكذا احتفل حمدي الميرغني بعيد ميلاد

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجوم حول العالم، استعداداتهم وتحضيراتهم لاستقبال موسم عطلة أعياد الميلاد، حيث يحرص العديد منهم على مشاركة جمهورهم ومتابعيهم صور من هذه التجهيزات عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتفل العديد منهم على طريقته، فمنهم من يقوم بنشر صور وهو يزين شجرة الكريسماس، ومنهم من يظهر وهو يحتفل برفقة عدد من عائلته، وآخرون يخضعون لجلسات تصوير مبهجة يعبرون خلالها عن فرحتهم بعطلة عيد الميلاد والاحتفال بالسنة الجديدة.

ونقدم لكم في هذا التقرير عادات وطقوس نجوم العالم احتفالًا بالكريسماس:

ماريا كاري

خضعت المغنية العالمية، ماريا كاري، لجلسة تصوير خاصة بأعياد الميلاد، ونشرت ماريا صور من الجلسة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها وهي ترتدي زي بابا نويل.

باريس هيلتون

احتفلت الممثلة وعارضة الأزياء العالمية، باريس هيلتون، بأعياد الميلاد على طريقتها، حيث خضعت لجلسة تصوير بجانب شجرة الكريسماس، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت باريس وهي ترتدي ملابس خاصة بالكريسماس ومن حولها عدد من الهدايا.

بريانكا شوبرا

احتفلت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، بالكريسماس، ونشرت صور حميمية مع زوجها المغني العالمي نيك جونز، وهما يحتفلان بأعياد الميلاد وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بريانكا وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر على طريقة سانتا كلوز.

جويندولين كريستي

احتفلت الممثلة جويندولين كريستي، بالكريسماس على طريقتها، وخضعت لجلسة تصوير خاصة بأعياد الميلاد، نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، حيث ظهرت كريستي وترتدي فستان باللون الأحمر وحرصت على تزيين شجرة الكريسماس بنفسها.

كيم كارداشيان

تستمتع الممثلة وعارضة الأزياء العالمية، كيم كارداشيان بالكريسماس، ونشرت صور رفقة شقيقتها ووالدتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت كيم في أجواء احتفالية وكان المكان بالكامل مزين بديكورات خاصة بأعياد الميلاد.

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