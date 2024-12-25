"بصحة جيدة".. زوجة بروس ويليز تطمئن جمهوره بصور جديدة مع ابنته

كتب- مروان الطيب:

طمأنت إيما هيمنج، زوجة النجم العالمي بروس ويليز، جمهوره ومحبيه بشأن حالته الصحية، ونشرت صور جديدة له عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام" في أحدث ظهور له على "السوشيال ميديا" بعد غياب خلال الفترة الماضية.

وظهر بروس ويليز في الصور وهو بصحة جيدة، ويستمتع بوقته مع ابنته، إلى جانب ظهوره في صورة عائلية مع زوجته وابنته، وتصدر بسببها محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة، بعدما تداولت أنباء خلال الفترة الماضية حول السبب وراء اختفائه وهو إصابته بالخرف وعدم التركيز فيما يجري من حوله، وتدهور حالته الصحية.

ونشرت سكوت ابنة بروس ويليز، صور له خلال عام 2023، وظهر خلالها ويليز شارد الذهن وعلى عدم دراية بمن حوله، وذلك أثناء احتفاله بعيد الشكر وسط عدد من العائلة والأصدقاء المقربين منهم الممثلة العالمية وزوجته السابقة ديمي مور.

وكشفت عائلة بروس ويليز، عن إصابته بـ الخرف الجبهي الصدعي وذلك في بيان رسمي عبر حسابهم الرسمي على "انستجرام" حيث أوضحوا أن الأطباء توصلوا أخيرًا إلى تشخيص مرضه وأكدوا أن هذا المرض ليس له علاج حتى الآن وعن أملهم في تغيير هذه الحقيقة خلال السنوات المقبلة وعبرت أسرته عن امتنانها لكل من قام بمراسلتهم للإطمئنان على حالته الصحية.

وواصلت عائلة بروس ويليز كشف المزيد من التفاصيل الخاصة بمرضه وعن ما إذا كان هناك تحسن ملحوظ بحالته الصحية وهو ما نفته عائلته حيث بدأ "ويليز" في النسيان إذ يجد صعوبة في تذكر الأشخاص، وأعلن "بروس ويليز" تقاعده عن التمثيل بعد تشخيصه بفقدان القدرة على الكلام وهو اضطراب يعجز المصاب به عن الإدراك الصحيح لمعاني الكلمات، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبات في القراءة والكتابة.

يذكر أن آخر مشاركات النجم بروس ويليز كانت بفيلم "Assassin" عام 2023.

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