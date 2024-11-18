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العرض العالمي الأول لفيلم العشاء الأول بالمهرجان العالمي للأفلام الآسيوية

02:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

فيلم العشاء الأول

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كتبت- منال الجيوشي

يشهد فيلم العشاء الأول للمخرجة ذكرى مقالدة عرضه العالمي الأول بالدورة الثانية عشر من المهرجان العالمي للأفلام الآسيوية من (13 - 22 نوفمبر) حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.

تدور أحداث الفيلم في ليلة ماطرة بعد منتصف الليل حيث تسمع سوار بعودة والدها بعد غياب دام 15 سنة وتهرع لمقابلته، يتفاجأ الأب لرؤيتها وتتفاقم الأحداث حول مائدة العشاء

الفيلم من تأليف وإخراج ذكرى مقالدة وبطولة الممثل الشهير كامل الباشا، إلى جانب جيانا عواد وإلياس عبود، وتصوير سينمائي يوفال هورويتز، ومونتاج جال زيدمان، وموسيقى تصويرية ليزيد الدالي

فيلم العشاء الأول المهرجان العالمي للأفلام الآسيوية مسابقة الأفلام القصيرة كامل الباشا
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