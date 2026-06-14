أعلنت النجمة التركية جيمري بايسال عن استعدادها للخضوع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسمت جيمري بايسال، بطلة مسلسل "ورود وذنوب"، الجدل المثار حول تفاصيل الأزمة الصحية والعملية الجراحية التي تستعد لإجرائها.

تفاصيل جراحة جيمري بايسال

وقالت النجمة التركية في تصريحات صحفية: "سأخضع لعملية جراحية بسيطة، وستكون مرتبطة بمشكلة نسائية.. أحبائي يسمعون الخبر مني، سأجري العملية ضمن خطتي للعطلة".

وكانت جيمري بايسال قد نشرت في يونيو من العام الماضي صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم حميد في صدرها كان ينمو منذ ثماني سنوات، موضحة أن الجراحة أجريت وقتها في مستشفى خاص في إسطنبول.

أشهر أعمال جيمري بايسال

يذكر أن النجمة التركية شاركت في بطولة عدة مسلسلات شهيرة حققت نجاحاً كبيراً، منها: "السلطان عبدالحميد الأول"، و"لعبة الحظ"، و"أجمل منك"، و"قصة حب"، و"ورود وذنوب"، بالإضافة إلى تقديمها شخصية "ليلى" في المسلسل الذي حمل الاسم نفسه.

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