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جان يامان يتصدر "التريند" بعد زيارته للأهرامات

02:52 م الأحد 16 فبراير 2025

جان يامان

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كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الممثل التركي جان يامان محرك البحث "جوجل"، بعد زيارته لمصر، وانتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له أثناء زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وظهر في الصور وخلفه الأهرامات.

يذكر أن الممثل جان يامان ينتظر عرض مسلسله الجديد "El Turco"، ويتكون من 6 حلقات.

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جان يامان تريند الأهرامات مواقع التواصل الاجتماعي
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