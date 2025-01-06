بعد فوز فيلمها بـ"جولدن جلوب".. كارلا صوفيا جاسكون تهدي الجائزة لمجتمع المتحولين جنسيًا

كتب- مروان الطيب:

أهدت الممثلة الإسبانية، كارلا صوفيا جاسكون جائزة "جولدن جلوب" التي فاز بها فيلمها "Emilia Perez"، لمجتمع المتحولين جنسيًا وذلك خلال كلمتها بحفل توزيع الجوائز الذي شهد حضور عدد من ألمع النجوم وصناع السينما والدراما التليفزيونية حول العالم.

وقالت كارلا في كلمتها بعد فوز فيلم "Emilia Perez" بجائزة "أفضل فيلم موسيقي أو غنائي": "النور سينتصر دائمًا على الظلام، ربما تضعونا في زنزانة، وتستطيعون أن تبرحونا ضربًا، لكن لن تستطيعون أخذ أرواحنا، وحياتنا، وهويتنا، وأريد أن أقول ارفعوا صوتكم وقولوا أنني فزت، أنا كما أنا، لست كما أردتم أن أكون".

كانت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود الشهيرة بـ "جولدن جلوب"، أعلنت ترشيحها الممثلة الإسبانية، كارلا صوفيا جاسكون لجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي موسيقي أو كوميدي" عن فيلم الدراما "Emilia Perez" الذي رشح لـ 10 جوائز جولدن جلوب، لتصبح أول ممثلة متحولة جنسيًا ترشح للجائزة في تاريخ حفل توزيع الجوائز الأشهر في العالم، وفاز الفيلم بـ 4 جوائز، هي "أفضل فيلم موسيقي أو غنائي"، "أفضل ممثلة في دور مساعد"، "أفضل فيلم أجنبي"، و"أفضل أغنية".

وعرفت الممثلة كارلا صوفيا جاسكون، من قبل باسم خوان كارلوس جاسكون، إذ أعلنت إنها امرأة متحولة جنسيًا في عام 2016، وفي عام 2018 بدأت تمر بمرحلة التحول الجنسي، وكان ظهورها اللافت بفيلم "Emilia Perez" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024.