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غنت لها شادية مرتين.. 15 صورة لطفلة السينما المصرية إكرام عزو

كتب : منى الموجي

01:14 م 13/06/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو 1
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو 2
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو 4
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو 3
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو مع إسماعيل ياسين
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو في فيلم بين السما والأرض
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو مع زهرة العلا
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو مع ماجدة
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو مع هند رستم
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو
  • عرض 16 صورة
    الطفلة إكرام عزو
  • عرض 16 صورة
    إكرام عزو مع شادية
  • عرض 16 صورة
    ماجدة الصباحي مع إكرام عزو
  • عرض 16 صورة
    نادية لطفي وسعاد حسني وإكرام عزو
  • عرض 16 صورة
    شادية مع الطفلة إكرام عزو

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"أنا عروسة"، و"أربعة يا ماما"، وغيرها من الكلمات التي مازال الجمهور يتذكرها لأحد أشهر أطفال السينما المصرية، ذات الملامح البريئة وخفة الظل الطفلة إكرام عزو، التي غادرت عالمنا قبل ربع قرن تقريبا في مثل هذا اليوم 13 يونيو 2001.

بدأت رحلة إكرام في سن صغير ولم تستمر في التمثيل سوى 7 أعوام تقريبا، كانت كفيلة بأن تحفر اسمها بين أشهر أطفال السينما المصرية، بسبب خفة ظلها وبراءتها وشقاوتها في نفس الوقت.

شادية تغني لـ إكرام عزو

عُرض لها في عام 1959 3 أفلام، هي: بين السماء والأرض مع النجوم: هند رستم وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، وفيلم من أجل حبي والذي جمعها وهي في عمر 3 أعوام تقريبا بالنجمة ماجدة الصباحي والمطرب فريد الأطرش، أما العمل الثالث فكان فيلم امرأة مجهولة مع النجمة الكبيرة شادية وظهرت في ثوب صبي تغني له شادية "سيد الحبايب يا ضنايا أنت".

وظهرت عام 1960، وعمرها 4 أعوام فقط، في 5 أعمال دفعة واحدة، منها: "الفانوس السحري" مع الفنان إسماعيل ياسين، "العملاق" بطولة "ملك الشاشة" الفنان فريد شوقي، "الرباط المقدس" أمام النجمين صباح وصلاح ذو الفقار.

إكرام عزو طفلة فيلم عائلة زيزي

في عام 1961 قدمت واحد من أبرز أدوارها في فيلم السبع بنات مع النجمات: سعاد حسني ونادية لطفي وزيزي البدراوي، وظهرت بدور أصغر بنات الفنان القدير حسين رياض، وفيه ذكرت جملتها الشهيرة "أنا عروسة"، والتي أكسبتها شهرتها الواسعة حتى يومنا هذا.
التقت مجددا في عام 1962 بالنجمة شادية، لتغني لها هذه المرة ولكن وهي مرتدية ثوب فتاة أغنية حملت اسم الشخصية التي قدمتها "توحة يا طعمة يا أجمل مني" وذلك في فيلم امرأة في دوامة، كما ظهرت أيضا في فيلم من بطولة شادية لكن لم يجمعهما أي مشهد فيه وهو "اللص والكلاب".

في 1963 كان موعد إكرام مع فيلم جديد من أنجح وأشهر أعمالها هو "عائلة زيزي" والذي يحمل اسم الشخصية التي تؤديها تلك الطفلة الشقية التي تذكر والدتها -قامت بدورها الفنانة القديرة عقيلة راتب- بأن لديها 4 (مصائب) تقصد أبناء لا ثلاثة فقط مرددة "أربعة يا ماما".
كان الظهور الأخير لـ إكرام عزو على شاشة السينما من خلال مشاركتها في فيلم الزوج العازب مع النجوم: زهرة العلا، فريد شوقي، هند رستم، لتختتم مسيرتها الفنية القصيرة وهي في عمر 10 أعوام تقريبا.

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