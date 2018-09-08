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الجيش اليمني يقتل ويصيب عددا من الحوثيين في قصف بمحافظة البيضاء

04:24 م السبت 08 سبتمبر 2018
الجيش اليمني يقتل ويصيب عددا من الحوثيين في قصف بمحافظة البيضاء

الجيش اليمني

صنعاء (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية الشرعية اليوم السبت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوق الحوثيين وتدمير تعزيزاتهم في قصف بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة، عن العقيد أحمد بحيبح، القيادي الميداني في جبهة الملاجم قوله إن "طيران التحالف العربي استهدف دوريتين كانتا تحملان تعزيزات للمليشيات الحوثية في مفرق البياض بجبهة الملاجم، ما أسفر عن تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما".

وأضاف بحيبح أن دبابة الجيش الوطني دمّرت دورية أخرى تحمل مدفعية تابعة للمليشيات ما أسفر عن مقتل جميع طاقمها بذات المنطقة".

وذكر بحيبح أن أربعة اخرين من عناصر المليشيات قتلوا بنيران الجيش اثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في ذات الجبهة.

ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد استطاعت خلال الأسابيع الماضية، السيطرة على حوالي 50 كيلو مترا، من مساحات محافظة البيضاء، التي توصف بأنها قلب اليمن كونها ترتبط بثماني محافظات.

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