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وزارة الصحة السعودية: 3 وفيات بفيروس "كورونا" في القصيم

04:25 م السبت 08 سبتمبر 2018
وزارة الصحة السعودية: 3 وفيات بفيروس "كورونا" في القصيم

وزارة الصحة السعودية

الرياض (د ب أ)

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن 3 وفيات وإصابة سيدة بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "فيروس كورونا"، خلال الأيام الماضية بالقصيم (وسط) المملكة.

وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت، إن الأسبوع الماضي شهد وفاة ثلاثة رجال في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، من جراء إصابتهم بمرض فيروس كورونا، وإصابة سيدة واحدة في محافظة البكيرية (وسط) .

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 18 من يونيو الماضي، قالت إن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) أسفر عن وفاة 23 شخصا في السعودية خلال الفترة الممتدة من 21 يناير الماضي إلى 31 مايو الماضي.

وزارة الصحة السعودية السعودية فيروس كورونا

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