جونسون يهاجم خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي: منافية للعقل

برمنجهام - (د ب أ)

قال وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون في مقابلة نشرت في صحيفة "صنداي تايمز" قبل ساعات فقط من بدء مؤتمر حاسم لحزب المحافظين إن خطة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي لخروج بلادها من الاتحاد الاوروبي "مختلة ومنافية للعقل".

وبدأ المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في برمنجهام، وسط نقاش حاد حول استراتيجية خطة "شيكرز" حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتكهنات بأن المتشككين في أوروبا قد يتحدون قيادتها، لدفع بريطانيا نحو اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق بين كندا والتكتل بعد خروج بريطانيا منه.

وقال جونسون لصحيفة (صنداي تايمز) "بخلاف رئيسة الوزراء، لقد خضت معركة من أجل بريكست، أعتقد أنه الشيء الصحيح لبلدنا وأعتقد أنه ما يحدث الان هو ليس ما تم التعهد به في عام 2016".

وأجرت تيريزا ماي أيضا مقابلة قبل المؤتمر، حيث قالت لصحيفة "صن" الشعبية انها لم تخدع أحدا عندما قالت إن "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء" عند الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأضافت "أعتقد أنه يمكننا التوصل لاتفاق واعتقد أنه يمكننا التوصل لاتفاق جيد وهذا ما نسعى إليه. لكن لا ينبغي أن يكون هناك شك من أحد".

وستتجه كافة الأنظار نحو كلمة من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه منافس محتمل على قيادة الحزب، في حدث على هامش المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل.

وغذى جونسون الشائعات يوم الجمعة بعد أن شن هجوما لاذعا على خطة "تشيكرز"، حيث وضع الخطوط العريضة لخططه الخاصة لصفقة على الطريقة الكندية في مقال بلغ 4500 كلمة نشر في الصفحة الأولى من صحيفة تليجراف المؤيدة للمحافظين.

وفي خطابها الرئيسي في ختام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل، من المتوقع أن تحث ماي الحزب على الالتفاف خلف خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.