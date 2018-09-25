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    بومبيو: عملاء إيرانيين حاولوا شن عمليات إرهابية في النمسا وفرنسا

    10:17 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    بومبيو: عملاء إيرانيين حاولوا شن عمليات إرهابية في النمسا وفرنسا

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    كتب – محمد عطايا:

    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن للنظام الإيراني سجل طويل في خرق ميثاق الأمم المتحدة على مدى 40 عامًا.

    وأضاف في قمة إيران على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هناك عدد من العملاء الإيرانيين الذين حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية في النمسا وفرنسا.

    واستكمل بومبيو أن حزب الله وكيل لإيران، ويتلقى دعمًا بشكل دائم من طهران للقيام باعمال إرهابية، مشيرًا إلى أن طهران تستمر باستهداف الاستقرار في الشرق الأوسط.

    وأكد أن إيران تهدد الممرات المائية في الخليج العربي، قائلًا: "إذا اعتبر أنه من خلال تلك الأنشطة أن أمريكا لن تواجه فهو مخطئ".

    وأشار بومبيو إلى أن الأوروبيين يسعون إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع طهران، بالرغم من دعمها للإرهاب.

    في المقابل، قال روحاني في كلمته بافتتاح الدورة الثالثة والسعبين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "على أي أساس ندخل في حوار مع الإدارة الأمريكية التي تخترق القوانين"، مضيفًا: "من المفارقة أن تكون الولايات المتحدة، لا تخفي نيتها إسقاط الحكومة التي تدعوها لمحادثات".

    واستطرد أن الاعتماد على مشاورات مجموعة 5+1 يدلل بوضوح على اتباع إيران نهج قانوني، مؤيدًا على قرار المجتمع الدولي بعدم الانسحاب من الاتفاق مثلما فعلت الولايات المتحدة.

    وأكد الرئيس الإيراني أن الوثيقة الموقعة في فيينا 2015 الخاصة بالاتفاق النووي، اعتمدت بالاجماع على القرار 2231 في مجلس الأمن، وعليه يجب أن يكون هناك التزام قانوني.

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