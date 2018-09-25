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    شكري: وزراء الخارجية العرب يتضامون ويدعمون السلطة الفلسطينية وعملية السلام

    10:21 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    شكري: وزراء الخارجية العرب يتضامون ويدعمون السلطة الفلسطينية وعملية السلام

    سامح شكري وزير الخارجية

    نيويورك - (أ ش أ)

    أكد سامح شكري وزير الخارجية، تضامن وزراء الخارجية العرب مع السلطة الفلسطينية ودعم عملية السلام وفقا للقرارات الشرعية الدولية.

    وقال شكري، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن مصر لديها ثوابت بشأن القضية الفلسطينية وهي دعم وتأييد الشرعية الدولية، والعمل على إقامة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

    وأضاف أن مصر لديها علاقات مع الجميع وتسعى إلى إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شأن الداخلي للغيير واحترام سيادة الدول، مشيرا إلى تحركات دولية متلاحقة من أجل فتح وتطوير المزيد من العلاقات مع مختلف دول العالم.

    يشار إلى أن وزير الخارجية شارك، في وقت سابق، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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