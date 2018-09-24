السعودية: أمر ملكي بخصوص 189 شخصًا يعملون بوزارة الدفاع

القاهرة - مصراوي

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًا بالموافقة على منح 189 شخصًا بوزارة الدفاع أوسمة، نظير عمله في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" باليمن.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) أن الملك سلمان وافق على منح 189 من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع "نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية" في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".

وبدأت المملكة السعودية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن بالتعاون مع التحالف العربي، بهدف إعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

واستولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2015، وأطاحوا بحكومة هادي، ومنذ بدأ التمرد الحوثي لا يستطيع ممارسة مهامة بصورة طبيعية من العاصمة.

ولقي الآلاف من اليمنيين مصرعهم في الحرب الدائرة بين التحالف والحوثيين، والتي نجم عنها أحد أكبر الازمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.