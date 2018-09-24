بومبيو: تركيا قد تفرج قريبا عن "القس برونسون" محور خلافها مع أمريكا

واشنطن - (د ب أ)

أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن تركيا قد تفرج قريبا عن قس أمريكي تحتجزه منذ عام 2016 وهو محور نزاع بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بومبيو في نيويورك اليوم الاثنين ردا على سؤال من صحفي "من الممكن اطلاق سراحه هذا الشهر. كان يجب اطلاق سراحه الشهر الماضي. ويجب إطلاق سراحه اليوم."

وستعقد جلسة الاستماع التالية للقس أندرو برونسون يوم 12 أكتوبر. وقد تم استبدال المدعي العام الرئيسي في القضية، مما أثار الآمال بإمكانية الإفراج عنه.

وقال بومبيو إن "القس برونسون وغيره من الامريكيين المحتجزين في تركيا يجب ان تفرج عنهم تركيا ويجب أن يتم ذلك على الفور" مشيرا إليهم بأنهم "هؤلاء الأبرياء، هؤلاء الاشخاص الذين لم يرتكبوا أي خطأ."

ومن بين المحتجزين في تركيا عالم في ناسا ومواطنون أتراك يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

وتتهم السلطات التركية برونسون، الذي نقل مؤخرا من السجن إلى الإقامة الجبرية، بأنه على صلة بفتح الله جولن، رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة ، والتي تقول أنقرة إنه دبر محاولة انقلاب عسكري فاشلة في عام 2016.