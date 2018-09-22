الحريري يستنكر شائعات زعمت استقالة حاكم البنك المركزي لدواع صحية

بيروت (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن استنكاره لشائعات كاذبة زعمت أن حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، تقدم باستقالته من مهام منصبه لأسباب تتعلق بوضعه وحالته الصحية.

وعقب الحريري على تلك الشائعات قائلا: "لم يبق أمام المتحاملين على وطننا إلا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامه.. التقيه دائما، وأكلمه يوميا واتصلت به للتو.. صحته حديد والحمد لله".

من جانبه، رد سلامة - في تصريح مساء اليوم - على الشائعات التي طالته وتحدثت عن استقالته من منصبه، مؤكدا أن كافة ما يتردد في هذا الصدد، لا يعدو كونه مجرد شائعات كاذبة تستهدف زعزعة الوضع النقدي الجيد للبنان، مشددا على أن استقالته من منصبه "غير واردة على الإطلاق".