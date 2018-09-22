إيكونوميست: "الديانة الدرزية" تسعى لتأمين مستقبلها

لندن (أ ش أ)

رأت صحيفة (الإيكونوميست) البريطانية، أن "الديانة الدرزية" تسعى لتأمين مستقبلها، بينما تتدثّر بالغموض حتى في أعين معتنقيها.

واستهلت المجلة البريطانية تقريرا لها قائلة، إن "اسم الدروز عندما يظهر في الأخبار فإن ذلك عادة ما يكون غير متعلق بالمعتقدات الدرزية؛ لكن الصيف الجاري شهد تظاهر عشرات الآلاف من الدروز الإسرائيليين؛ احتجاجا على قانون جديد يؤكد يهودية هوية دولة إسرائيل؛ قائلين إن القانون يمثل نُكرانًا لولاء أكثر من 120 ألف درزي قدّموا الكثير للجيش الإسرائيلي".

وعزت (إيكونوميست) نُدرة ارتباط ظهور اسم الدروز بمعتقداتهم، إلى غموض المجتمع الدرزي، مشيرة إلى أن التفاصيل الدقيقة لشعائر الديانة الدرزية وطقوسها تتسم بالسرية حتى عن معتنقيها العاديين؛ حيث يميز المجتمع الدرزي -حسب التقرير- بين طائفتين من أبنائه: "العُقّال"، وهم المتدينون الملتزمون بأداء الشعائر وتلاوة كتابهم المقدس، ويرتدي الرجال في هذه الطائفة جلابيب سُود، بينما النساء ترتدين أوشحة بيضاء؛ أما الطائفة الأخرى فهي "الجُهّال"، وأبناؤها وإن كانوا يحترمون بشكل عام تعاليم الديانة إلا أنهم لا يميلون إلى التعمق فيها.