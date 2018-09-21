ترامب يؤجل صدور بعض الوثائق السرية عن قضية التدخل الروسي

كتب – محمد عطايا:

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر، بأنه سيؤخر إطلاق سراح الوثائق غير المختبرة، المرتطبة بالتحقيقات الروسية، بما فيهم رسالة نصية من عمل من مكتب التحقيق الفيدرالي، حتى ينتهي المفتش العام من مراجعتهم.

وكتب ترامب: "قابلت وزير العدل واضعًا في اعتباري إلغاء صفة السرية على المستندات المختبرة المختلفة"، مضيفًا: "اتفقوا على إطلاق سراح المستندات، إلا أنهم رأوا بعد ذلك أن اتاحتها للعامة يمكن أن يضر بالتحقيقات".

وكان الرئيس الأمريكى رفع تصنيف "السرية" عن عدد من المستندات والرسائل النصية التى تضمنتها التحقيقات بشأن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والتى باتت تعرف بقضية "روسياجيت".

وأوضحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المستندات التى يستهدفها القرار بالنشر تتضمن جميع تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف.بى.آى" بشأن التحقيقات. وأنها جاءت بناءً على طلبات لجان المخابرات والرقابة بمجلس النواب. كما وجه الرئيس الأمريكى وزارة العدل للكشف عن الرسائل النصية المتعلقة بالقضية نفسها والتى قامت بإرسالها شخصيات سياسية ومخابراتية بارزة مثل الرئيس السابق للـ"إف.بي.آي" جيمس كومى والنائب السابق لرئيس الـ"إف.بي.آي" أندرو ماكبى وعميل الـ"إف.بي.آي" السابق بيتر سترزوك.

وتتضمن المستندات المعنية بالقرار ما يتعلق بمراقبة كارتر بيدج، المساعد السابق بحملة ترامب الانتخابية والذى ثارت شبهات حول استهدافه من قبل روسيا لتجنيده وأنه تعاون بالفعل مع الكرملين.

وأشار تقرير نشره موقع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية إلى أن كل المسئولين السابقين الذين استهدفهم قرار الرئيس ترامب كانوا أهدافا لانتقاداته المتكررة خلال الشهور الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية فى بيان رسمى أن عملية الإفراج الفعلية لن تتم بشكل فورى وليس قبل عدد من الإجراءات التى سيتم اتخاذها بالتعاون بين الوزارة ومكتب الــ"إف.بى.آى" ووكالة المخابرات الوطنية وبالتشاور مع البيت الأبيض لضمان حماية المصالح القومية للولايات المتحدة، وفقا لما جاء فى البيان.