الاتحاد الأوروبي يخسر مليارات الدولارات بسبب التهرب من ضريبة القيمة المضافة

بروكسل (د ب أ)

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خسرت حوالي 150 مليار يورو (177 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة خلال 2016، نحو ثلثها نتيجة عمليات الاحتيال.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية يتم فرضها على أغلب السلع والخدمات، وهي مصدر مهم لإيرادات الموازنات الوطنية للدول، وتساعد في تمويل الخدمات العامة المحلية ونفقات الاتحاد الأوروبي.

وقال "بيير موسكوفيتشي" مفوض الشئون الاقتصادية الأوروبي في بيان: إن خسارة حوالي 150 مليار يورو سنويا بالنسبة للموازنات الوطنية، مازال أمرا غير مقبول، خاصة عندما يكون حوالي 50 مليار يورو منها تذهب إلى جيوب المجرمين والمحتالين وربما أيضا الإرهابيين".

في الوقت نفسه، فقد تحسنت عمليات تحصيل الضرائب بنسبة 1ر1% في الاتحاد الأوروبي خلال 2016، مما أدى إلى زيادة الحصيلة بمقدار 5ر10 مليار يورو، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية. وتتفاوت هذه الأرقام بشدة بين الدول الأعضاء حيث تصل نسبة العجز في حصيلة ضريبة القيمة المضافة في لوكسمبورج إلى 85ر0% وفي رومانيا 9ر35%.

وإلى جانب الاحتيال هناك أسباب أخرى وراء خسارة الحكومات لجزء كبير من عائدات ضريبة القيمة المضافة، ومنها التهرب من الضرائب والإفلاس وأخطاء الحسابات.