مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقدم مساعدات للسوريين في المخيمات

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنها باشرت بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في المخيمات الموجودة بسوريا لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء المقبل.

وذكرت المفوضية - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن برنامج المساعدات يشمل تقديم 50 ألف نوع من المساعدات منها خيام وبطانيات وعوازل أرضية ، مشيرة إلى أنها تخطط لتقديم المزيد من المساعدات في وقت لاحق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال في تصريحات أمس، إن الوضع في سوريا وبخاصة إدلب سيشكل أحد التحديات الرئيسية التي ستعالج الأسبوع المقبل خلال أعمال الجمعية العامة.

وأكد ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للاسراع بتشكيل لجنة دستورية سورية لانطلاق أعمالها .

وحذر حزب الله وإسرائيل من خطورة الانزلاق نحو نزاع جديد في المنطقة ، مشيرا إلى أن نتائجه ستكون أكثر تدميرا من النزاعات السابقة .