واشنطن: إيران لها بصمة في كل منطقة خطيرة بالعالم

نيويورك - (أ ش أ):

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، يبحث دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأضافت هايلي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أنه في حالة طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني عقد لقاء مع الرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة فإن القرار في هذا الشأن يعود للرئيس نفسه.

وأوضحت أن إيران تصر أن تكون مشكلة وفي كل منطقة خطيرة في العالم إيران لها بصمات فيها، لافتا إلى أن الحديث عن إيران ووكلائها وعن الأشياء الأخرى الذين يقومون بها لزعزعة الشرق الأوسط، سيكون موضوعا أساسيا.