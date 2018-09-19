اليونسكو: ترميم متحف ريو دي جانيرو يحتاج إلى10 سنوات

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن ترميم متحف البرازيل الوطني، التي التهمته النيران مؤخرا، قد يحتاج إلى عشر سنوات.

وكان حريق دمر المبنى الموجود في ريو دي جانيرو قبل ثلاثة أسابيع، كما أسفر عن تدمير جزء كبير من مقتنياته التي لا تقدر بثمن.

وقالت مارلوفا جوفيلوفيتش نوليتو ممثلة المنظمة إن التقييم استند إلى مقارنات مع حالات مماثلة.

ويعد المتحف الوطني أقدم متحف في البرازيل، وكان يضم عددا من المجموعات الجيولوجية والنباتية والأثرية الأكثر أهمية في أمريكا الجنوبية. كما كان يعرض أعمالا تمثل المنطقة، وكذلك مجموعة من المومياوات المصرية، والتماثيل اليونانية، وقطعا أثرية تعود للحضارة الأترورية.

وتعتقد إدارة المتحف أن نحو 90% من المعروضات التي يقدر عددها بـ20 مليون قطعة قد دُمر.

وخلال السنوات الماضية، جرى تنظيم احتجاجات ضد التخفيض في النفقات وعدم الكفاءة في المؤسسة.

ونقلت وكالة أنباء البرازيل عن جوفيلوفيتش نوليتو القول :"إنه عمل الكثير من السنوات. ولا يوجد حل سحري في الوقت الراهن لإعادة بنائه في أشهر قليلة".

وتشارك المنظمة في جهود إنقاذ بعض محتوياته.