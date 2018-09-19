روسيا تعتبر القمة بين الكوريتين إيجابية للغاية

موسكو - (د ب أ):

أعلن سفير روسيا المفوض لدى كوريا الشمالية، الكسندر ماتسيجورا اليوم الاربعاء أن موسكو تعتبر القمة بين الكوريتين إيجابية للغاية، وأن التعاون بين البلدين والمصالحة والحوار بينهما سيؤدي إلى نزع فتيل التوترات وتهيئة جو من الثقة في شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء اليوم.

ونقلت الوكالة الروسية عن ماتسيجورا قوله "نحن نقيم اللقاء بين رئيسي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بشكل إيجابي للغاية. والمصالحة بين طرفي شبه الجزيرة الكورية هي بالضبط ما سيسهم في تخفيف حدة التوترات وخلق جو من الثقة المتبادلة ومراعاة المصالح المتبادلة، وبالتالي سيؤدي هذا إلى تخفيف التوتر العسكري.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "تخفيف التوتر العسكري على حدودنا جيد جدا. ونحن نرحب بهذا الاجتماع ونتمنى بإخلاص أن يجد زملاؤنا الكوريون الجنوبيون والشماليون فرصة للاتفاق على برامج للتفاعل والتعاون.

ويجري رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون خلال زيارته إلى بيونج يانج التي تستمر ثلاثة أيام، يبحث خلالها تحسين العلاقات بين الطرفين ونزع السلاح النووي وتعزيز الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن قبل توجهه إلى بيونج يانج أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا تم استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الحالي بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام.

ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الاول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوني ونج مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية، جوان تشول اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الاوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.