ميليشيا الحوثي تطلق قذيفة تجاه محافظة ظهران السعودية دون إصابات

الرياض (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني السعودي بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي، أن ميليشيات الحوثي أطلقت قذيفة عسكرية على إحدى قرى محافظة ظهران الجنوب.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة، عن العاصمي قوله إن: "رجال الدفاع المدني باشروا مساء الثلاثاء بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب".

وأشار إلى أنه نتج عن سقوط المقذوف تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة، دون أن يتسبب في إصابة أحد.

وتقود السعودية تحالفا لدعم الشرعية في اليمن، يشن غارات جوية على مواقع المتمردين ويدعم القوات المشتركة من أجل استعادة الأراضي التي استولى عليها الحوثيون على مدار السنوات الماضية.