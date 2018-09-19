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أهم عناوين الصحف: عودة داعش إلى الظهور في ليبيا تهدد استكمال تعافي قطاعها النفطي

01:30 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
أهم عناوين الصحف: عودة داعش إلى الظهور في ليبيا تهدد استكمال تعافي قطاعها النفطي

كتب – محمد عطايا:

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، الثلاثاء، إن تنظيم (داعش) الإرهابي يشن موجة تمرد جديدة في ليبيا الغارقة في الفوضى، فيما ذكرت صحيفة "إيه بي سي نيوز"، أن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، قرر فتح تحقيق أولي في عمليات ترحيل الروهينجا، فيما كشفت هآرتس تكشف تفاصيل "مثيرة" في حادث سقوط الطائرة الروسية في سوريا.

داعش ليبيا المحكمة الجنائية الدولية الروهينجا

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