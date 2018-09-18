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"إيه بي سي نيوز": الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا في عمليات ترحيل الروهينجا

08:23 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
"إيه بي سي نيوز": الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا في عمليات ترحيل الروهينجا

مسلمي الروهنيجا

لاهاي (أ ش أ)

قرر الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق أولي في عمليات ترحيل الروهينجا، وذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

يُشار إلى أن نحو 700 ألف شخص من مسلمي الروهنيجا قد اضطروا، فى أغسطس قبل الماضى، إلى مغادرة منازلهم بولاية راخين شمالي ميانمار، إلى بنجلاديش هرباً من أعمال العنف التى ترتكبها قوات الجيش فى ميانمار، والتى أسفرت عن إحراق قراهم علاوة على سقوط قتلى وجرحى.

هذا المحتوى من

المحكمة الجنائية الدولية الروهينجا ميانمار

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