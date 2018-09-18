الخارجية: مصر رفضت إقامة معسكرات إيواء للاجئين ومنحتهم حرية الحركة

شرم الشيخ (أ ش أ)

أكدت السفيرة دينا الصيحي نائب مساعد وزير الخارجية، أن مصر رفضت المطالبات بإقامة معسكرات لإيواء اللاجئين ومنحتهم حرية الحركة داخل الدولة المصرية، وقدمت لهم كافة الخدمات الصحية والتعليمية؛ انطلاقًا من دور مصر في التعامل مع اللاجئين التي دفعتهم ظروف بلادهم الي الهجرة واللجوء.

وأشارت الصيحي -في تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر الإقليمي الدولي الأول لنواب العموم المنعقد بشرم الشيخ- إلى أن استضافة مصر للاجئين حمَّل ميزانية الدولة الكثير، موضحة أن أية دولة لا يمكنها العمل على مكافحة ظاهرتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، دون تعاون سواء في تبادل المعلومات أو من خلال الدعم المالي من الدول التي يقصدها اللاجئين إلى الدول النامية.

وقالت الصيحي، إن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات في سبيل القضاء على الأسباب الرئيسية لجريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؛ مطالبة الدول التي يُهاجر إليها بفتح مشروعات تنموية في الدول المصدرة للهجرة للقضاء على تلك الظاهرة.