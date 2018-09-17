"جوجل" توقف تطبيق Inbox

ماونتن فيو - (د ب أ):

أعلنت شركة جوجل، عملاق التكنولوجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إيقاف تطبيق Inbox المخصص لإدارة البريد الوارد بخدمة البريد الإلكتروني جوجل Gmail بحلول نهاية مارس 2019.

وعللت الشركة الأمريكية هذا الإجراء برغبتها في زيادة التركيز على تطوير خدمة Gmail مستقبلًا.

وأوضحت "جوجل" أنه قد تم دمج بعض وظائف تصنيف الرسائل المميزة للتطبيق في خدمة Gmail بالفعل، وسيتم دمج العديد من الوظائف الأخرى.

وإذا رغب المستخدم في الانتقال من تطبيق Inbox إلى خدمة Gmail، فيمكنه الاستعانة بدليل الانتقال، الذي توفره الشركة الأمريكية على الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق تطبيق Inbox المخصص لأجهزة أندرويد وأبل "آي أو إس" خلال عام 2014، ولم يصل التطوير التجريبي المتوازي لهذا التطبيق لنفس مستوى خدمة البريد الإلكتروني Gmail.