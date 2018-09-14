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حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تعرض "مدن مصر الغارقة" في متحف جديد

01:00 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تعرض "مدن مصر الغارقة" في متحف جديد

أمريكا تعرض "مدن مصر الغارقة

إعداد - هشام عبد الخالق:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إيقاف الجيش الإسرائيلي لبرنامج المساعدات للنازحين والجرحى السوريين، واعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، واعتقال إيطالي يُشتبه في انضمامه لـ"داعش" شمال سوريا.

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