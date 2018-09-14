حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تعرض "مدن مصر الغارقة" في متحف جديد
01:00 ص الجمعة 14 سبتمبر 2018
إعداد - هشام عبد الخالق:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إيقاف الجيش الإسرائيلي لبرنامج المساعدات للنازحين والجرحى السوريين، واعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، واعتقال إيطالي يُشتبه في انضمامه لـ"داعش" شمال سوريا.
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