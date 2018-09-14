التحقيق مع وزير أوكراني لاتهامات تتعلق بالثراء غير الشرعي

كييف - (أ ش أ)

أعلن محققون محليون في أوكرانيا أن وزير البنى التحتية في البلاد يخضع حالياً للتحقيق من قبل السلطات المعنية حول اتهامات تتعلق بالثراء غير الشرعي.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الخميس/ أن وزير البنى التحتية في أوكرانيا، فولوديمير أومليان، أنكر ما نُسب إليه قائلاً إن التحقيق يبدو أنه وسيلة لتشويه سمعته قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، مضيفاً أنه تم استهدافه من قِبل أصحاب المصالح الخاصة بسبب الدفع بالإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت القناة أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أبلغ أومليان بالتحقيق صباح اليوم، مشيراً إلى أن أصول الوزير المالية، التي اشتملت على 90 ألف دولار نقداً وسيارة من نوع "بي.إم.دبليو"، تجاوزت الحد الذي يمكن له أن يحصل عليه كموظف عام منذ عام 2000.

وأضافت القناة أن المحققين يقولون إن أومليان لم يعلن عن أصول بقيمة مئات الآلاف من الدولارات خلال عاميّ 2015 و 2016 شملت السيارة المذكورة وتكلفة منزل عاش فيه وبعض الأصول الأخرى.

وكان الوزير الأوكراني قد توقع مسبقاً، خلال لقاء صحفي معه في مارس الماضي، أن يتم فتح قضايا قانونية ضده بسبب سعيه للإصلاحات وتحرير الاقتصاد ومواجهة الفساد، حسبما ذكرت القناة.