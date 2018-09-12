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ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في شرق أفغانستان إلى 68 قتيلا و 165 جريحا

09:35 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في شرق أفغانستان إلى 68 قتيلا و 165 جريحا

أرشيفية

(أ.ش.أ):

أعلن مسئولون في الحكومة الأفغانية اليوم /الأربعاء/ أن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع بالأمس في ننجرهار الشرقية ارتفع إلى 68 شخصًا على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن عطا الله خوجاني المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله " إن 165 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم" .

ولا تزال الأرقام متضاربة، حيث قال عضو في مجلس الإقليم إن 70 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 180 آخرين بجروح في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم ننجارهار مستهدفا تجمعا للمتظاهرين.

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تفجير انتحاري أفغانستان عطا الله خوجاني إقليم ننجارهار

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