هيومان رايتس ووتش تطالب كمبوديا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين

بنوم بنه - (د ب ا):

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان اليوم الأربعاء إنه على كمبوديا الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين لانتقادهم رئيس الوزراء هون سين أو حزبه الحاكم.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أنه تم العفو أو الإفراج بكفالة عن 21 سجينا سياسيا، بينهم أعضاء وأنصار حزب المعارضة الرئيسي المحظور ونشطاء وصحفيون بعد الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي ووصفت بالعار، إلا أن تسعة أشخاص مازالوا في السجن.

وقال براد ادامز مدير مكتب المنظمة لشؤون آسيا في بيان " كمبوديا قامت بحبس أبرز منتقدي هون سين وحزبه الحاكم".

وأضاف أنه على رئيس الوزراء، الذي يحكم كمبوديا منذ أكثر من 30 عاما" إنهاء عمليات اعتقال منتقديه، التي يستمر في استخدامها لترسيخ حكمه الديكتاتوري".

وقال المتحدث الحكومي فاي سيبان إن المحاكم هي التي تحدد فترات السجن، مضيفا أن هيومان رايتس ووتش "لديها دافع سياسي ضد الحكومة".

وتقول المنظمة إن المحاكم الكمبودية تفتقر للاستقلال القضائي، وعادة ما تستخدمها السلطات لاستهداف أعضاء المعارضة ونشطاء المجتمع المدني وصحفيين.

ويذكر أنه جرى الإفراج بكفالة عن كيم سوخا، زعيم حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض، ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله الاثنين الماضي، وذلك عقب أن أمضى أكثر من عام في السجن على خلفية تهم بالخيانة، وهى التهم التي نفاها. وقد تم منع الحزب من المشاركة في الانتخابات التي درت فى يوليو الماضي بأمر من المحكمة.