كلمة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ذكرى 11 سبتمبر

القاهرة - مصراوي

وجه زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، كلمة في ذكرى هجمات 11 سبتمبر عام 2001، التي أسفرت عن مقتل حوالي 3 آلاف شخص بمدينة نيويورك الأمريكية.

وركز الظواهري، خليفة تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في كلمته على ضرورة "الجهاد"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي "العدو الأول للمسلمين".

ونشر التنظيم الإرهابي مقطع الفيديو ومعه صور ومقاطع صوتية، وجاءت بعد أقل من شهر على آخر كلمة له في 23 أغسطس الماضي، وحينها دعا إلى الوحدة بين المسلمين.

ودعا الظواهري في كلمته إلى التوعية بما أسماه الجهاد وتوجيه الضربات القوية نحو أمريكا، وقال إنه يجب جعل أمريكا "تنزف حتى الموت اقتصاديا وعسكريا، حتى تغادر من أراضينا كما فعلت في فيتنام وعدن والعراق والصومال".

كما صرح بأنه لا توجد دولة إسلامية لم تعتدي عليها أمريكا وتتدخل في سياساتها الداخلية، زاعمًا أن الولايات المتحدة ساعدت في "إجهاض الثورات العربية، وعملت ضد الحركات الثورية".

ولكن على الرغم من دعوته إلى ما اعتبره الجهاد ضد أمريكا، إلا أنه هاجم واشنطن لأنه تغض البصر عن الهجمات الروسية الإيرانية في سوريا.

واستمر في هجومه ضد الولايات المتحدة مرجعا ذلك لأنها لا تقصف حلفاء إيران بالمنطقة مثل الحوثيين في اليمن.

وفي كلمته اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عدم نسيان ما حدث وأن الولايات المتحدة لن تخضع "لهؤلاء الأشرار".

وتابع الرئيس ترامب القول إنه منذ 11 سبتمبر 2001، انضم الملايين من الأمريكيين للجيش الأمريكي، والكثير منهم قضوا في محاربة الإرهاب.