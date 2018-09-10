زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب نيوزيلندا

ولنجتون - (أ ش أ):

قال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم الاثنين، إن زلزالًا بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر "كرماديك" في نيوزيلندا، دون نباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن.

وذكر المركز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 775 كيلو مترًا شمال شرق مدينة أوكلاند وعلى عمق 111 كيلو مترًا.

وأوضح مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، أنه من غير المتوقع حدوث موجات مد عاتية في أعقاب هذا الزلزال القوي.​