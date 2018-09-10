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    "البنتاجون" ينفي استخدام قنابل فسفورية في سوريا

    08:47 ص الإثنين 10 سبتمبر 2018
    "البنتاجون" ينفي استخدام قنابل فسفورية في سوريا

    ارشيفية

    واشنطن - (أ ش أ):

    نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صحة الاتهامات الروسية، باستخدام الجيش الأمريكي قنابل فسفورية خلال غارات جوية شنها مؤخرًا على مواقع في محافظة دير الزور السورية.

    وقال المتحدث باسم البنتاجون شون روبيرتسون، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الاثنين، إن الوحدات العسكرية في المنطقة ليست مجهزة بأي نوع من ذخائر الفسفور الأبيض.

    وأفادت تقارير إعلامية روسية رسمية بأن طائرتين أميريكتين من طراز "إف-15" اسقطتا قنابل فسفورية يوم السبت الماضي، ما أدى إلى حدوث حرائق، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.​

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