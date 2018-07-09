بوريس جونسون: حلم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "يموت"

لندن - (د ب أ)

ذكر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه استقال من حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي اليوم الاثنين لأنه لا يستطيع أن يقبل خطتها الجديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، معربا عن مخاوفه من أن حلم خروج بلاده من الكتلة "يموت".

وغرد جونسون على موقع تويتر قائلا إنه "يشعر بالفخر لأنه عمل كوزير للخارجية"، وإنه تنحى من منصبه "وهو يشعر بالحزن"، كما نشر نسخة من خطاب استقالته.

وكتب جونسون في خطاب الاستقالة قائلا إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لابد وأن يتعلق بالفرص والأمل".

وأضاف أنه "لابد أن تكون هناك فرصة لإنجاز الأمور بشكل مختلف، وأن نكون أكثر سرعة وديناميكية، وأن نعظم الامتيازات الخاصة لبريطانيا في ظل اقتصاد عالمي منفتح ويتطلع للخارج".

وذكر جونسون أن "حلم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يموت، ويختنق بسبب شكوك في الذات ليس لها داع"، مضيفا أنه في ظل خطة ماي، فإن بريطانيا "تتجه إلى وضعية. مستعمرة".