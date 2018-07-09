قرقاش: الإمارات تعرضت لحملة تشويه ظالمة في اليمن

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "لكل حرب وأزمة كذبتها الكبرى، وفي اليمن تعرضت الإمارات لحملة تشويه ظالمة، لأنها تحملت مسؤولياتها تجاه أمن المنطقة بشجاعة وشهامة".

وأضاف قرقاش، في تغريدات على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "التلفيق حول دورنا في سقطرة والسجون السريّة من الأخبار الكاذبة التي بدأ يتضح زورها وبهتانها" - وفقا لسكاي نيوز.

وأكد الوزير "تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة ما هو إلا دليل آخر على نهجنا، نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام مليشيا تسترخص الأرواح وتختبئ خلف النساء والأطفال".

ولفت وزير الدولة الإماراتي إلى أن "الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة ضد الإمارات فمصدرها إما عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة ميدانها فنادقها، سجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام".

وكان نائب وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن علي ناصر لخشع قد نقى وجود أي سجون سرية بالمحافظات المحررة في اليمن من أيدي ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وحذر لخشع مما سماه "وسائل الإعلام المتحزبة والمأجورة"، التي تقوم بما وصفه "نشر الشائعات حول سجون سرية"، في إشارة إلى ما تردد عن محافظة حضرموت.

وأشار نائب وزير الداخلية اليمني إلى أنه "لا وجود للسجون السرية في المحافظات اليمنية المحررة، والقضاء يشرف على كل السجون في المناطق المحررة".