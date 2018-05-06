نجاة وزير الداخلية الباكستاني من محاولة اغتيال

إسلام أباد - (د ب أ):

نجا وزير الداخلية الباكستاني من محاولة اغتيال اليوم الأحد، خلال اجتماع في مدينة ناروال شرقي البلاد، وفقا لمسؤولين.

وقال عمران كيشوار قائد شرطة ناروال: "أصيب وزير الداخلية إحسان إقبال بطلق ناري خلال اجتماع".

وتشير التقارير الأولية إلى أن هناك مطلق نار واحد فقط، وقال قائد الشرطة نفس الشيء.

ونقلت قناة جيو تي.في عن نجل الوزير إقبال قوله: " تعرض والدي لإصابة بطلق ناري والحمد لله على خروجه من دائرة الخطر".

وقال إن والده تلقى رعاية في مستشفى مقاطعة ناروال، وسيتم نقله إلى لاهور، عاصمة إقليم بنجاب، لتلقي المزيد من العلاج الطبي.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي بالهجوم ودعا قائد شرطة الإقليم إلى إعداد تقرير فوري عن الحادث، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وقالت حكومة بنجاب عبر موقع تويتر: "تم القبض على أحد مطلقي النار وجاري التحقيق معه من قبل الشرطة".