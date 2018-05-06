الشرطة الصربية تمنع مظاهرة يخطط لها مجرم الحرب سيسيلي

بلجراد - (د ب أ):

ذكرت قناة "إن1 "الإخبارية الصربية أن الشرطة انتشرت في صربيا اليوم الأحد، لمنع مظاهرة خطط لها مجرم الحرب المتطرف المدان فويسلاف سيسيلي.

وبدأت العملية أمس السبت عندما قامت الشرطة بتطويق قرية هرتكوفتشي 70 كيلومترا غرب العاصمة بلجراد، لمنع سيسلي وأنصار" الحزب الراديكالي) الصربي القومي الذي ينتمي إليه سيسيلي من تنظيم مظاهرة هناك.

وكان سيسيلي (63 عاما) يخطط لمظاهرة بمناسبة الذكرى السنوية لخطاب تحريضي ضد الكروات ألقاه في السادس من مايو عام 1992 في هرتكوفتشي، مما أدى إلى إدانة محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة له.

وأدى الخطاب إلى ترحيل أكثر من 700 كرواتي من هرتكوفتشي. وما زال حوالي 600 من منازلهم شاغرة .

وصدر حُكم بسجن سيسيلي لمدة عشر سنوات، لكن لم يكن من الضروري أن يقضي مدة العقوبة بسبب احتجازه لمدة طويلة قبل المحاكمة. ورغم صدور هذا الحكم، لا يزال عضواً في البرلمان الصربي في بلجراد.

واجه غير الصرب الاضطهاد على نطاق واسع في كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا خلال حروب يوغوسلافيا في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.