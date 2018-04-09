منظمة أوروبية: الحزب الحاكم في المجر قوض الفرص المتساوية في الانتخابات

بودابست - (د ب أ):

قالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الاثنين إن حزب "فيدس" الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قوض الآليات الديمقراطية من أجل الحصول على أفضلية في الانتخابات البرلمانية.

وأكدت بعثة مراقبة الانتخابات في تقرير صدر بعد يوم واحد من فوز اوربان بولاية ثالثة "التداخل المنتشر بين موارد الدولة والحزب الحاكم قوض قدرة المتنافسين الآخرين.. على التنافس على قدم المساواة."

وأوضح التقرير أن "إنفاق الحكومة المفرط على الإعلانات التي عززت رسالة حملة الائتلاف الحاكم قوض قدرة المتنافسين على التنافس على قدم المساواة".

وأضاف أنه على الرغم من إعطاء الناخبين الانطباع بأن لديهم مجموعة من الخيارات السياسية في الانتخابات، فإن "الخطب المخيفة والترهيب من الأجانب، وتحيز وسائل الإعلام والتعتيم على تمويل الحملات قيدت المساحة أمام إجراء نقاش سياسي حقيقي" وعرقلت إمكانية وجود "اختيار مستنير تماما".

ومع إحصاء معظم الأصوات في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بدا أن حزب أوربان سيحصل على أغلبية الثلثين على الأرجح، والتي ستسمح للحكومة بتمرير التغييرات الدستورية.