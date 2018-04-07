السعودية ترد على فيديو إلقاء مياه زمزم على الأرض

القاهرة – (مصراوي):

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه بعض الأشخاص يفرغون بعض الزجاجات المليئة بـ "مياه زمزم" على الأرض قبل أن يستقلوا الحافلة.

واتهم صوت رجل في الفيديو يشرح ما يحدث الأمن السعودي بمنع المعتمرين من المغادرة إلا بعد دفع مقابل مياه زمزم أو إفراغها على الأرض، مشيرًا إلى أن هذه الحافلات كانت عائدة إلى الأردن بعد قضاء عُمرة شهر رجب.

وردت السفارة السعودية في الأردن، على تلك الواقعة، في بيان رسمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة إن "الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي حدث خارج مبنى الجمارك في إحدى المحطات، وذلك بمعرفة سائقي الحافلات بأن ذلك مخالف للإجراءات والأنظمة، ولم تتدخل السلطات في المملكة بذلك".

وشدد البيان على أن بعض العبوات مقلدة، وتشترى من الباعة المتجولين بالشوارع وغير صحية، ويوجد هناك نقاط بيع محددة، كما أن هناك تعليمات لنقل ماء زمزم للمعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، وأن لكل مسافر عبوة واحدة، ولا يسمح بنقلها لأغراض تجارية.

وتابع البيان "تهيب إدارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، بجميع المعتمرين والزوار عدم التعامل مع الباعة الجائلين والحرص على الحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية وهي موقع المشروع بكدي والنقاط الموجودة في المطارات التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي، كما أنه يسمح للمسافر بحمل عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، ولا يسمح بنقلها لأغراض تجارية".