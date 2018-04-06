ارتفاع عدد شهداء جمعة "الأرض الثانية" إلى 8 شهداء و1070 مصاباً

(مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 8، فيما بلغ عدد المصابين 1070 في إحصائية غير نهائية، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، أن 1070 مواطنا وصلوا الى المستشفيات والرعاية الاولية والنقاط الطبية، منها 551 مصابا في الرعاية والنقاط الطبية و442 مصابا في مستشفيات الوزارة، و77 في المستشفيات الأهلية، ومن الاصابات 12 سيدة و 48 طفلا، ووصفت 25 إصابة بالخطيرة و239 بالمتوسطة و 156 بالطفيفة.

وأكدت الصحة استشهاد مواطنين في شرق المنطقة الوسطى وهما صدقي فرج ابو عطيوي (45 عاما) من سكان النصيرات وإبراهيم العر (20 عاما)، كما استشهد الشاب محمد سعيد موسى الحاج صالح 33 عاما سكان رفح بعد اصابته في الصدر والبطن، شرق رفح ، اضافة الى استشهاد علاء يحيى الزاملي 17 عاما شرق رفح، واستشهاد الطفل حسين ماضي ( 16 عاما) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة بعد ان ظل مجهول الهوية لبعض الوقت.

وكان الشاب مجدي رمضان شبات استشهد شرق غزة التي اصيب بها العشرات بالرصاص فيما استشهد اسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خان يونس.

وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضية حيث جرى تشييعه ظهر الجمعة.

وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود اكثر من مرة في رفح وخان يونس وغزة والبريج.

وأدى اطلاق قنابل الغاز الى اصابة خمسة واربعين فلسطينيا بحالات إغماء وتشنج في رفح وحدها.

وشهدت الحدود في جمعة الكاوتشوك مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في التظاهرات السلمية قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لإطفاء الإطارات المشتعلة دون جدوى.