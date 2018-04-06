مبعوث بوتين يبحث التسوية في سوريا مع قيادات معارضة بينهم أكراد

موسكو - (أ ش أ)

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مجموعة من ممثلي المعارضة السورية برئاسة زعيم تيار "بناء الدولة السورية" لؤي حسين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن في بيان صادر عن الخارجية الروسية قوله إن اللقاء الذي شارك فيه عدد من النشطاء الأكراد السوريين، تناول "تبادل الآراء المعمق" حول جملة من المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية في سوريا، على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المؤتمر الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية في 30 يناير الماضي، ونتائج قمة الدول الثلاث الضامنة لـ"عملية أستانا" (روسيا وإيران وتركيا) والتي استضافتها العاصمة التركية أول أمس.

وذكر البيان أن الجانب الروسي جدد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة ضمان تمثيل جميع المكونات الطائفية والعرقية من المجتمع في المفاوضات السورية السورية.