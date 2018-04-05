عون يؤكد متانة العلاقات اللبنانية الكويتية

بيروت (د ب أ)

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، على متانة العلاقات اللبنانية الكويتية، خلال لقائه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عادل مساعد الخرافي.

وأكد الرئيس عون، "على متانة العلاقات اللبنانية- الكويتية، وعلى ما يجمع بين البلدين الشقيقين من أواصر الأخوة والصداقة والتعاون، مقدرا الدور الذي يلعبه دائما امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في دعم لبنان وقضاياه المحقة".

وأعلن رئيس الجمهورية أن " اللبنانيين سيسعدون بالترحيب بأشقائهم الكويتيين لتمضية فصل الصيف في الربوع اللبنانية، لاسيما وأن الاستقرار الذي ينعم به لبنان له تأثيره المباشر على الحركة السياحية إضافة الى أنه عامل أساسي لتشجيع الاستثمار".

وأشار عون الى أنه لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موقع خاص في قلوب جميع اللبنانيين، و كان سندا للبنان وشقيقا داعما له في المحافل الاقليمية والدولية.

من جهته أعرب الوزير الخرافي "عن سعادته لوجوده في لبنان والمشاركة في الملتقى البلدي الأول بين البلديات من لبنان والكويت، مركزاً على ما يربط بين البلدين من علاقات أخوة وتعاون، وما يكنه الشعب الكويتي من عاطفة تجاه لبنان".

وعرض الوزير الخرافي " للمشاركة الكويتية في الملتقى البلدي وأهمية التعاون بين بلديات الكويت والبلديات اللبنانية لاسيما في مجال سلامة الأمن الغذائي".