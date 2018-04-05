الرئيس الفلبيني يقبل استقالة وزير العدل

مانيلا (د ب أ)

قبل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الخميس، استقالة وزير العدل، بسبب سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل بالوزارة، تشمل إسقاط تهم جنائية ضد تجار مخدرات مشتبه بهم.

وقال دوتيرتي، إنه قبل استقالة فيتاليانو اجويري من منصبه كوزير للعدل، ولكنه لم يفصح عن موعد وسبب تقديم الاستقالة.

وعين دوتيرتي ميناردو جيفارا، نائب وزير العدل التنفيذي، الذي عمل سابقا كاقتصادي في وكالتين حكوميتين، محل اجويري.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن اجويري اضطر للاستقالة في ظل ما تردد عن أن دوتيرتي كان يعتزم فصله عقب إسقاط التهم الموجهة لاثنين من كبار تجار المخدرات المشتبه بهما في ديسمبر الماضي.

وكان قد تم الإعلان عن إسقاط التهم بحق رجلي الأعمال بيتر جوليم وكيروين اسبينوسا، الذي تم إلقاء القبض عليه في أبو ظبي في اكتوبر 2016، الشهر الماضي فقط.

وقد اتهم دوتيرتي كل من ليم واسبينوسا بأنهما أباطرة في تجارة المخدرات في الفلبين.

وأعلن دوتيرتي اليوم أيضا تعيين مسؤولين جدد في الشرطة والجيش.

وسوف يتولى اوسكار البايالدي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس قوة الشرطة في العاصمة مانيلا، منصب رئيس الشرطة الوطنية خلفا للجنرال ردونالد ديلا روسا في 18 أبريل

الجاري.

وكان من المفترض أن يتقاعد ديلا روسا في يناير الماضي، ولكن دوتيرتي مدد فترة عمله إلى أجل غير مسمى.

وقال دوتيرتي إن الليفتانت جنرال كارليتو جالفيز ، القائد العسكري الإقليمي بجنوب الفلبين، سوف يتولى منصب رئيس الأركان في نفس اليوم.

ويذكر أن جالفيز ، الذي قاد الحملة ضد مسلحي تنظيم "داعش" في مدينة ماراوي بجنوب البلاد العام الماضي، سوف يتولى منصب رئيس الاركان خلفا للجنرال ري

ليوناردو جويريرو، الذي من المقرر أن يتقاعد في 24 أبريل الجاري.