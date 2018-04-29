"سانا": مقتل وإصابة 4 مدنيين بقذيفة صاروخية على حمص

دمشق - أ ش أ

قُتل طفل وأصيب 3 مدنيين بجروح بينهم طفل حالته حرجة، اليوم الأحد، جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف حمص الشمالي بقذيفة صاروخية على حي العدوية في مدينة حمص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين يتحصنون في عدد من قرى وبلدات ريف مدينة حمص الشمالي استهدفوا بقذيفة صاروخية مدينة حمص سقطت على منازل الأهالي في حي العدوية مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين بجروح بينهم طفل حالته حرجة.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش السوري وجهت رمايات نارية على اتجاه مصادر إطلاق القذائف، أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق لهم.

وتنتشر في عدد من بلدات وقرى ريف حمص الشمالي تنظيمات إرهابية تحتجز الأهالي وتتخذ منهم دروعا بشرية وتعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة حمص والقرى المجاورة.