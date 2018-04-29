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مسلحون بينهم قيادي حوثي يسلمون أنفسهم للشرع

02:15 م الأحد 29 أبريل 2018
مسلحون بينهم قيادي حوثي يسلمون أنفسهم للشرع

الميلشيات الحوثية

القاهرة - مصراوي:

سلم عدد من مسلحي ميلشيات الحوثي الإيرانية، بينهم قيادي، الأحد، أنفسهم إلى قوات الشرعية اليمنية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وفق ما أورده مراسل سكاي نيوز.

ونقل المراسل عن مصادر عسكرية قولها إن المسلحين الحوثيين سلموا أنفسهم مع قائدهم إلى أحد مواقع قوات الشرعية في جبهة قانية محافظتي البيضاء ومأرب.

وأوضحت المصادر أن المسلحين سلموا أنفسهم طواعية فجر الأحد.

وأحرز الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في البيضاء تقدما ملحوظا في محافظة البيضاء في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في ناطع والملاجم.

الميلشيات الحوثية إيران محافظة البيضاء اليمن
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