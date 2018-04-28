الأمن العراقي يعتقل إرهابياً بحوزته صاروخ "كورنيت" في بغداد

بغداد - (أ ش أ)

قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول إنه تم اعتقال "إرهابي" بحوزته صاروخ "كورنيت" شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف الناطق - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوات خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبمعلومات دقيقة، اعتقلت أحد الإرهابيين يعمل ضمن ما يسمى بـ (ولاية شمال بغداد) ومن المطلوبين للقضاء، مشيرا إلى أنه تم ضبط بحوزته صاروخ كورنيت ورشاش عيار ١٢،٧ ملم.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الأمنية بين الحين والآخر على جثامين مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.