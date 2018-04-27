تهديدات للحوثيين توقف بث قناة فضائية في اليمن

صنعاء (د ب أ)

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الجمعة، أن تهديدات لمسلحي جماعة الحوثيين، تسببت بوقف بث قناة فضائية في العاصمة صنعاء.

وقالت النقابة في بيان مقتضب، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إنها تلقت بلاغا من قناة "الهوية" الفضائية، تفيد بأنه تم إيقاف بث القناة بسبب ضغوط واتصالات وتهديدات من رأس سلطة الحوثيين".

وأدان بيان النقابة هذه الواقعة، مطالبا بسرعة إيقاف هذه الضغوط والتعسف بحق القناة الفضائية، والسماح لها باستئناف بثها التلفزيوني.

وجددت النقابة في البيان، مطالبتها المتكررة "بإيقاف التصرفات والسياسات العدائية تجاه وسائل الإعلام والعاملين فيها".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق بهذا الخصوص حتى الآن.

يذكر أن فضائية الهوية بدأت بثها من صنعاء في وقت سابق من شهر نيسان /أبريل الجاري ، كقناة يمنية مستقلة.